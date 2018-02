Neergestoken Rotterdammer overleden

Woensdagavond hoorde een omwonende iemand gillen. Toen ze naar buiten keek, zag ze mannen wegrennen. Ook zag ze een gewonde man op straat.

De politie arriveerde even later na een belletje van de bewoonster. Het slachtoffer werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagavond overleed hij in het bijzijn van familie.

Iedereen die iets gezien heeft, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.