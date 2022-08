Behandeling Archie Battersbee (12) wordt stopgezet; High Court velt definitief vonnis

Nadat de ouders van Archie Battersbee onder meer via het Hooggerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vruchteloos hadden geprobeerd tegen te houden dat de artsen de behandeling van hun zoon zouden stopzetten, hebben ze donderdag bij een High Court in Londen aangeklopt om te verkrijgen dat het kind naar een palliatieve instelling zou worden gebracht. Daar zou de jongen „waardig” kunnen sterven, in de private familiale sfeer, zo zei de moeder.

Eigenlijk had het ziekenhuis waar Archie ligt, zijn behandeling woensdagochtend al willen beëindigen. Maar door beroep na beroep van de ouders werd de stekker niet uitgetrokken. Nu ze naar het High Court stapten, bleven twee mogelijkheden over: de behandeling wordt in het ziekenhuis stopgezet of Archie verhuist naar een palliatieve instelling. Naar verluidt hebben de ouders al een instelling gevonden waar hij opgenomen kan worden.

Maar die opname in een palliatieve instelling komt er niet. Dat heeft het High Court beslist. De behandeling van Archie zal stopgezet worden, en daar is geen beroep meer tegen mogelijk. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

Online challenge

De juridische strijd om het leven van Archie wordt al dagenlang op de voet gevolgd door internationale media. De jongen raakte zwaargewond toen hij volgens zijn moeder vermoedelijk meedeed aan een online challenge, waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken.