Laatste hoop familie Archie (12) vervliegt: ’Zal vrijdagmiddag overlijden’

De strijd om het leven van de in coma liggende Archie heeft de afgelopen week prominente aandacht gekregen. De zeer religieuze ouders van Archie weigerden zich neer te leggen bij het oordeel van behandelende artsen dat de jongen hersendood is en dat verdere behandeling niet in het belang is van de jongen.

Diverse pogingen om beroep tegen het besluit aan te tekenen mislukten. Nadat Britse beroepsrechters het besluit van de behandelende artsen steunden schakelden de artsen onder andere de Verenigde Naties en het Europees Hof van de Rechten van de Mens in, maar deze wilden of mochten de zaak niet behandelen. Ook de Britse Supreme Court, vergelijkbaar met de Hoge Raad, vond dat het niet aan hen was om de zaak te behandelen.

Hospice

Het laatste verzoek van de ouders, om hun zoon naar een hospice te verplaatsen, zodat ze in een ’vriendelijke’ omgeving afscheid van hun zoon konden nemen werd geweigerd. Volgens de rechter die hierover moest oordelen was de situatie van Archie te kwetsbaar en zou de kans groot zijn dat hij tijdens het vervoer zou overlijden.

Archie ligt sinds begin april in coma. Hij werd bewusteloos thuis aangetroffen met ofwel een zwachtel om zijn hoofd of een koord rond zijn nek. Hij zou hebben meegedaan aan een ’populaire’ uitdaging op TikTok, Blackout, waarbij vooral kinderen elkaar uitdagen zo lang mogelijk de adem in te houden.

Er vindt veel druk plaats op TikTok en andere sociale media om dit soort ’spelletjes’ te verbieden. Dat is vooralsnog niet het geval. Het is niet de enige discussie die plaatsvindt. Vooral op sociale media wordt veel kritiek uitgeoefend op het Christian Legal Centre. Deze religieuze organisatie heeft de diverse juridische uitdagingen gefinancierd en met hun steun voorkomen dat de ouders de situatie van hun zoon kunnen accepteren.