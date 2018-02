Gladbecker gijzelnemer na 30 jaar vrijgelaten

De gijzeling geldt als een van de spectaculairste misdaden in de Duitse geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog. Dieter Degowski en zijn handlanger Hans-Jürgen Rösner sloegen in augustus 1988 op de vlucht na een bankoverval in Gladbeck. Ze vluchtten met gijzelaars door Duitsland en reden ook naar Oldenzaal in Nederland. Ze schoten twee gijzelaars dood. Een politieman verongelukte tijdens een achtervolging. De twee werden in maart 1991 tot levenslang veroordeeld.

Volgens het ministerie van Justitie van Noordrijn-Westfalen is Degowski onder meer vrijgelaten wegens goed gedrag. Rösner zit nog steeds in hechtenis.