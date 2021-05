’Vooral Syriërs met valse documenten’

Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij de Koninklijke Marechaussee. In de meeste gevallen ging het om documenten die vervalst zijn, bijvoorbeeld door inreisstempels of door de geboortedatum aan te passen.

Volgens teamleider Niels van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten kan dat om verschillende redenen gebeuren. Samen met een speciaal team speurt de marechaussee naar ongeldige documenten in Ter Apel.

„Je moet dan bijvoorbeeld denken aan personen die zich jonger voor doen dan ze in werkelijkheid zijn. Of mensen die net willen doen of ze de Europese Unie uit zijn geweest in de hoop een nieuwe aanvraag in te kunnen dienen.”

Fraude

Sommige vreemdelingen uit landen die weinig kans op asiel geven, gebruiken de documenten ook met als doel meer kans te maken op verblijfspapieren. „Fraude kan tevens het gevolg zijn van de omstandigheid dat asielaanvragers niet willen dat hun werkelijke identiteit wordt achterhaald. De redenen hiervoor kunnen heel divers zijn”, meent Niels.

Uit cijfers van de marechaussee blijkt dat Syriërs het vaakst worden betrapt op fraude. Dat gebeurde afgelopen jaar 83 keer. Ook Turken (17), Irakezen (16), Jemenieten (13) en Afghanen en Iraniërs (8) kwamen vaak voor.

Paspoorten zijn het populairst om identiteits- en documentfraude te plegen. Ook worden met enige regelmaat identiteitskaarten of rijbewijzen aangeboden. Overigens heeft het tonen van valse of vervalste documenten niet altijd gevolgen voor de asielprocedure.