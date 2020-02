Twee jaar cel voor Britse vrouw (26) die vliegtuigdeur wilde openen

Een rechtbank in het Engelse Chelmsford achtte Chloe Haines schuldig aan het in gevaar brengen van een vliegtuig en het aanvallen van een bemanningslid. De stewardess werd door Haines gekrabd toen ze wilde voorkomen dat de vrouw de deur opende. Haines schreeuwde daarbij: „Ik ga jullie allemaal vermoorden.” Ze verklaarde later dat ze een black-out had gehad en zich niets meer kon herinneren.

Het incident was op een vlucht naar het Turkse Dalaman in juni. De luchtvaartmaatschappij Jet2 schat de schade op ruim een ton.