Duizenden kippen omgekomen bij grote stalbrand in Heusden

In totaal zijn twee stallen met hierin kippen als "verloren" beschouwd. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere nabijgelegen gebouwen, waaronder nog twee kippenstallen.

Het vuur was uitslaand en in de wijde omtrek was de rook te zien. Het nablussen gaat nog enkele uren duren, aldus de veiligheidsregio.

Landbouwminister Henk Staghouwer schreef vorige week aan de Kamer dat het aantal stalbranden in 2021 is gedaald naar 35. Er kwamen 6915 dieren om. In 2020 ging het nog om 54 stalbranden, met de dood van 108.794 dieren als gevolg.