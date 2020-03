Meer dan zestig vaccins in de maak tegen Covid-19

De lijst van onderzochte middelen wordt steeds langer. Meer dan zestig vaccins zijn in de maak of staan op het punt te worden getest. Dat geldt ook voor zeker vijftig medicijnen, plus nog tientallen oude middelen die onder de loep worden genomen om te zien of ze misschien helpen tegen de nieuwe ziekte.

Jacht

„Dit is absoluut uniek”, zegt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van de Universiteit Groningen. „Zo’n situatie hebben we nog nooit meegemaakt. Er springen enorm veel onderzoekers op de jacht naar het vaccin. Voor bedrijven zit er zeker ook een risico in, uiteindelijk blijven er maar een paar over. Bij sars is ook heel hard gewerkt aan een vaccin maar dat was uiteindelijk niet nodig. Daarom verdelen bedrijven het risico.”

Een ware race in het lab is dus gaande, maar patiënten hebben daar nog niet veel profijt van. Die moeten antistoffen aanmaken in hun eigen fabriek: hun zieke lichaam. Artsen kunnen bij ernstig zieke Covid-19-patiënten niet veel meer dan met zuurstof, koortsverlagers of beademing het zwoegende lijf in leven houden, in de hoop dat het eigen immuunsysteem uiteindelijk de klus klaart.

Winst

Ook met een middel dat een kleine verbetering geeft zijn onderzoekers nu al in de zevende hemel, omdat daarmee overvraagde ziekenhuizen worden ontlast. „Alle beetjes helpen op dit moment”, zegt Huckriede. „Als je iets vindt waardoor patiënten niet op de ic hoeven te belanden heb je al enorme winst, want daar zit het knelpunt. Artsen proberen alles, of combinaties van behandelingen. Het is heel frustrerend als ze alles uit de kast halen en de patiënt gaat toch achteruit.”