Man vergeet sleutel uit contact, nieuwe auto direct gestolen én kukelt in sloot

Toen de politie arriveerde, was de bestuurder niet meer aanwezig. De politie controleerde het voertuig en kwam erachter dat het voertuig gestolen is bij een woning in Warmenhuizen.

De eigenaar, die ook ter plaatse kwam, had de auto net gekocht en zou deze vrijdag gaan verzekeren. Hij was de sleutel vergeten uit het contact te halen en even later was de auto weg. Het voertuig eindigde in de sloot en wordt door een berger weggesleept.