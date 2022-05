Reclame aan banden: strenge regels voor influencers

Mega-influencers die geld verdienen met hun video’s, komen vanaf 1 juli onder toezicht van het Commissariaat voor de Media te staan. Het gaat vooralsnog om prominente socialemediafiguren met meer dan 500.000 volgers, maar de kans is groot dat kleinere influencers zich op den duur ook aan die regels moeten houden, stellen Haagse bronnen.

Nieuwe Mediawet

Dat er nieuwe regels zouden komen voor grote influencers, was al bij de ingang van de nieuwe Mediawet in 2020 duidelijk, maar nu wordt er voor het eerst invulling aan gegeven. Influencers waren eerder al verplicht om transparant te zijn over betaalde partnerschappen met bedrijven, maar nu mogen producten ook geen overmatige aandacht meer krijgen in video’s en mag er niet meer aan product placement – het impliciet aanprijzen van producten door deze in beeld te brengen – worden gedaan in kinderprogramma’s.

Boete

Onder de nieuwe regels moeten influencers met veel volgers zich inschrijven bij het Commissariaat en kunnen ze bij overtreding een boete krijgen. Het Commissariaat mag vanaf 1 juli gaan handhaven.