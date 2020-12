’Tegenstanders lockdown nodigen grotere groep uit met kerst’

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

AMSTERDAM - Driekwart van de Nederlanders steunt de harde lockdown. Dat blijkt uit onderzoek onder 2405 mensen door platform Zorgkiezer.nl. Wel is de meerderheid van alle ondervraagden (71,6 procent) kritisch over de maatregel: die had volgens hen eerder getroffen moeten worden zodat de schade kleiner was geweest. Ongeveer één op de vijf Nederlanders steunt de harde lockdown niet. De weerstand bestaat met name bij mensen tussen de 18 en 45 jaar, terwijl mensen boven de zestig het meeste begrip ervoor hebben.