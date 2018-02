Binnenhof, bemoei je er niet mee!

Nog ruim vier weken, dan zijn er de verkiezingen voor de gemeenteraden. Een peiling ook voor de landspolitiek. Uit een onderzoek (wel negen jaar geleden verricht), gepubliceerd in Het Parool, bleek dat voor twee derde van de kiezers de standpunten van politieke partijen in de Tweede Kamer bepalend zijn voor hun stem bij de raadsverkiezingen. Ook bleek dat de politieke leiders in het land voor 50 procent van de kiezers van belang zijn bij het bepalen van hun stem bij die plaatselijke verkiezingen.