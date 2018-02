Kosovo en Montenegro leggen grensgeschil bij

De Kosovaarse president Hashim Thaçi zei dat het Kosovaarse parlement nu moet stemmen om de demarcatieovereenkomst uit 2015 te ratificeren, wat Montenegro al heeft gedaan.

Pogingen tot stemmen in het verleden leidden tot geweld in Kosovo, waarbij parlementsleden met traangas gooiden en betogers met de politie op straat in botsing kwamen.

De oppositiepartijen in Kosovo waren tegen de overeenkomst van 2015, omdat zij dachten dat het ten onrechte ongeveer 8000 hectare grondgebied aan Montenegro weggaf.