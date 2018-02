Goedele: welke seksfantasie heb jij?

Liekens, die vooral bekend is van haar vele tv-optredens, lanceert een ’speelse en anonieme’ enquête, om de verschillen te onderzoeken tussen vrouwen met andere geografische, religieuze of culturele achtergronden.

Ze wil weten wie de hoofdrol speelt in ’jouw wildste fantasieën: Ed Sheeran of de beste vriend van je partner?’ Worden vrouwen hitsig van trio’s, dominante sm of gefilmd worden tijdens de daad? Keten je iemand vast met touw, kettingen, kleren of handboeien? Liekens wil het allemaal weten.

Liekens zal samen met ’vormingsbegeleider’ Griet Vanhaevre een boek schrijven over de bevindingen.