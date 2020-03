Paus: ’Priester moet moed hebben om corona-patiënt te bezoeken’

„Laten we bidden, opdat onze priesters naar buiten kunnen gaan om de medische staf en vrijwilligers te begeleiden in het werk dat ze doen”, zei de paus vanuit zijn residentie tijdens de ochtendmis. Op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad, waar men de mis kan volgen, stonden slechts enkele tientallen mensen. In de ministaat, die omringd wordt door de Italiaanse hoofdstad Rome, is tot dusver bij een persoon het nieuwe coronavirus geconstateerd.

Italië is met ruim 9000 besmettingen en meer dan 450 sterfgevallen het zwaarst getroffen land in Europa. De regering heeft scholen en universiteiten tot 3 april gesloten. Ook sportwedstrijden gaan voorlopig niet door.