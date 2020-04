Parijzenaren mogen tussen 10.00 en 19.00 uur niet meer op straat sporten

De Franse overheid had mensen vorige maand al opdracht gegeven zoveel mogelijk binnen te blijven. Het huis verlaten om te bewegen was onder voorwaarden nog wel toegestaan. In de straten van Parijs waren daardoor nog steeds joggers te zien en bij markten was het soms nog druk.

De lokale autoriteiten hebben nu besloten dat sportactiviteiten vanaf woensdag alleen zijn toegestaan aan het begin van de ochtend en in de loop van de avond. Dat betekent dat overdag minder mensen op straat zijn.

In Frankrijk zijn tot dusver zeker 8911 mensen overleden aan het coronavirus. De strenge maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen blijven tot minstens 15 april van kracht en worden vermoedelijk weer verlengd.