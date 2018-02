Koning: Amalia gaat niet naar China

Dat zei koning Willem-Alexander voor het Noordbrabants Museum in Den Bosch, waar hij vrijdag een tentoonstelling opende.

Het hardnekkige gerucht circuleerde dat Amalia in 2019 naar het UWC in Changshu zou gaan. De school is een ’filiaal’ van het Atlantic College in Wales, waar Willem-Alexander begin jaren tachtig zijn voortgezet onderwijs voltooide.