’Amsterdammers vatten overvaller in kraag na sprintje’

Twee jongens pleegden de overval donderdagmiddag op de Ibisweg in Amsterdam-Noord. Ze gingen er rennend vandoor, maar toch kon de politie later een van hen inrekenen, zo schrijft AT5. Tijdens het rennen lieten de jongens een kassa, een bivakmuts en handschoenen vallen.

Bij het incident raakte een man gewond aan zijn hoofd. Of hij de eigenaar is, is niet bekend. De politie zoekt nog naar de tweede verdachte.