Stille tocht voor Mohammed Bouchikhi (17)

De deelnemers, onder wie waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, liepen door de stad naar de plek waar Bouchikhi stage liep en overleed. Bij het buurtcentrum werd een minuut stilte gehouden. Ze hadden witte bloemen bij zich en een spandoek met de tekst ’Uit het oog, maar nooit uit het hart’.

Van Aartsen sprak voor en tijdens de tocht met veel buurtbewoners. Hij wil graag het gesprek aangaan met moeders uit de buurt, die volgens hem een belangrijke rol spelen in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. „Dat iedereen hier naartoe is gekomen geeft ook een gevoel van verbondenheid en hoop.”

Bekijk ook: Massale belangstelling uitvaart Mohammed Bouchikhi

Ⓒ Mizzle Media / Michel van Bergen

„Zoveel mensen, het betekent dat iedereen meeleeft”, zei de vader van Mohammed. „Amsterdam is een mooie stad, het moet ook weer een veilige stad worden.”

De schietpartij op 26 januari zorgde voor veel commotie omdat het slachtoffer onschuldig was en het vuurwapengeweld zich voor de ogen van jonge kinderen voltrok. Ook een twintigjarige stagiaire en een negentienjarige man raakten gewond. Deze man was vermoedelijk het doelwit van de schutters. De politie is nog naar ze op zoek.

De stille tocht stond ook in het teken van een ander jong slachtoffer van geweld in de wijk, Ayman Mouyah. Hij werd in november doodgeschoten op de nabijgelegen Kattenburgkade. Voor hem werd daar ook een minuut stilte gehouden. Voor deze schietpartij zit een 39-jarige verdachte vast.

Bekijk ook: Oom Mohammed doet oproep aan burgemeester