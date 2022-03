Hoekstra krijgt volle laag over geblunder met sancties tegen Rusland: ’Echt gênant’

Volgens Hoekstra werken verschillende ministeries ’enorm hard’ om de sancties tegen Rusland beter gestalte te geven. In vergelijking met andere landen slaagt Nederland daar niet goed in: slechts een deel van het geld van Russische oligarchen in Nederland is bevroren. Ook slaagt Nederland er amper in om vastgoed - zoals huizen en luxe jachten – van Russen op de sanctielijst te confisqueren.

Tot woede van de Tweede Kamer, die vindt dat het kabinet nu te weinig actie onderneemt. Hoekstra kon die woede niet wegnemen: „Het ministerie van Financiën is bezig met de financiële tegoeden, Binnenlandse Zaken is bezig met vastgoed, Justitie en Veiligheid met notarissen en Infrastructuur en Waterstaat met havens en jachten”, zegt Hoekstra. „Soms zijn er dingen die gezwaluwstaart moeten worden tussen departementen” Begin volgende week stuurt het kabinet een brief over de stand van zaken.

’Voor paal’

„Onbestaanbaar”, vindt Kamerlid Pieter Omtzigt. „Ik weet niet of de regering beseft hoe ze voor paal staat.” Volgens Omtzigt heeft Nederland de Russische oligarchen al 36 dagen de tijd gegeven om hun vermogen en spullen uit Nederland weg te sluizen. „De vogel is gevlogen”, stelt hij. Volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen blijft Nederland ’schaamtevol achter in de uitvoering van de sancties’. „Dit is niet de tijd voor polderen tussen ministeries”, vindt Ploumen. „Zou er niet gewoon iemand de leiding moeten nemen?”

Die oproep wordt ook gedeeld door coalitiepartijen D66 en CDA. „Ik begrijp het ongemak”, zegt CDA’er Agnes Mulder tegen haar partijgenoot Hoekstra. „Ik verwacht wel enige coördinatie”, vindt ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. De Kamer wil onder meer weten wat het Kadaster momenteel doet om Russisch vastgoed in kaart te brengen. Ook willen Kamerleden weten of de Belastingdienst nog steeds wordt gehinderd door privacyregels bij het delen van informatie over Russen op de sanctielijst.

Gênant

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft Hoekstra opgedragen zo snel mogelijk de gevraagde informatie met de Kamer te delen. Op verzoek van D66’er Sjoerdsma is het debat geschorst, zodat Hoekstra de tijd krijgt om zijn huiswerk te doen. „Dit is echt gênant”, vindt GL-leider Jesse Klaver, die het liefst ziet dat alle betrokken ministers vanmiddag nog naar de Kamer komen.

Bergkamp wreef Hoekstra nog eens in dat de beantwoording van vragen over de sancties te lang duurt: „Veel collega’s willen antwoord hebben op gestelde vragen. In een plenair debat is het belangrijk dat de vragen worden beantwoord.” Het debat met Hoekstra wordt rond 14.30 uur hervat.