Steekpartij op Meir in Antwerpen

De steekpartij vond plaats bij een vestiging van schoenwinkelketen Brantano, zo meldt Het Laatste Nieuws. Volgens deze Vlaamse krant werden de verdachten bij een parkeergarage even ten noorden van de Meir gearresteerd. „Momenteel wordt er nog nazicht gehouden om te zien of er nog eventuele verdachten zijn”, laat een woordvoerder van de Politiezone Antwerpen aan de krant weten.

Slachtoffers zouden ’verschillende gradaties’ van steekwonden hebben. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen had volgens een ooggetuige messteken in de heup opgelopen die er bijzonder ernstig uitzagen. Anderen werden eerst ter plaatse verzorgd en zijn er beter aan toe.

Wat de aanleiding was voor de steekaprtij was, en wat de verhouding is tussen de slachtoffers en de verdachten, weet de politie nog niet, liet een woordvoerder weten aan Vlaamse media.