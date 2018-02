Hartverscheurend: man dineert met as vrouw

Op de foto die de vrouw uit Texas deelde is te zien dat de tafel gedekt is voor twee personen. Er staat een tweede glas witte wijn op tafel en ook de valentijnskaarten ontbreken niet. Het lijkt er dus op dat er zo iemand aan kan komen lopen.

„Het lijkt erop dat deze man gewoon Valentijnsdag viert, maar in die mooie fles op tafel zit eigenlijk zijn vrouw”, schrijft Chasidy op Facebook. „We zien onze partner vaak als vanzelfsprekend. We vergeten om hem of haar een kus te geven of ’ik hou van je’ te zeggen. Door wat ik vandaag heb gezien realiseer ik me dat we niet altijd elkaar zullen hebben om mee te knuffelen, praten of lief te hebben.”

De post heeft heel wat mensen geraakt, blijkt uit de reacties. De foto is bijna een half miljoen keer gedeeld.