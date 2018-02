Huishouden blijft ook in 2018 een vrouwenzaak

In het algemeen geldt: huishouden anno 2018 is nog echt een vrouwenzaak.

Staan de trolleys klaar? Zaterdag barst de huishoudbeurs los. Tot 25 februari komen hordes vrouwen naar de Rai in Amsterdam voor de laatste snufjes op huishoudelijk gebied. Natuurlijk, af en toe is er ook echt wel een man enorm geïnteresseerd in de nieuwste innovatie op het gebied van strijkijzers, maar in het algemeen geldt: huishouden anno 2018 is nog echt een vrouwenzaak.