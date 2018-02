Mueller klaagt 13 Russen aan in Russiagate

In een document van de rechtbank zegt de Amerikaanse regering dat Russische instanties zich al in 2014 bemoeiden met Amerikaanse politieke processen, vooruitlopend op onder meer de presidentsverkiezingen van 2016.

De aanklacht onthult details die wijzen op een wijdverspreide en gecoördineerde campagne van de Russen om de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden. Het ging om een ingrijpende, jarenlange miljoenenkostende samenzwering, gericht op het bekritiseren van Hillary Clinton en het ondersteunen van senator Bernie Sanders en Donald Trump, aldus de aanklager.

De Russen verspreidden ook negatieve informatie over Marco Rubio en Ted Cruz. Eén van hen zou Amerikanen hebben betaald om een gevangenis na te bootsen, en uitgedost als Hillary Clinton erin te gaan zitten, aldus de jury.

Contact met team-Trump

Sommigen hebben gecommuniceerd met mensen uit de entourage van het kamp-Donald Trump, zo stellen de aanklagers. De vertrouwelingen van Trump waren zich daarvan niet bewust, onder meer omdat de Russen zich voordeden als Amerikanen.

Het Internet Research Agency, een Russische organisatie, en de andere beklaagden begonnen in 2014 zich in de Amerikaanse verkiezingen te mengen, stelt de aanklacht. Ze gebruikten daarbij valse persoonsgegevens en sociale media en organiseerden politieke bijeenkomsten. Sommige beklaagden gebruikten computersystemen in de VS om de Russische oorsprong van hun activiteiten te verbergen.

Mueller's kantoor zei dat geen van de verdachten in hechtenis is genomen. Het Kremlin laat weten nog niets over de aanklacht te hebben gehoord.