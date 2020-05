RIVM: dodental coronavirus stijgt met 53, 35 nieuwe ziekenhuisopnames

In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD’en.

Het RIVM kreeg 35 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnames. Ook deze registratie ligt wat achter op de werkelijkheid. Duidelijk is volgens het RIVM wel dat zowel de sterfte als het aantal opnames nog steeds daalt.

Tot nu toe zijn er 43.681 bevestigde Covid-19 patiënten gemeld aan het RIVM. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken, meldt het instituut. Omdat niet alle Covid-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger.