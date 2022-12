Amerikaan schiet scheidingsadvocaat van zijn ex-vrouw dood, steekt kantoor in de fik

De 65-jarige Allen Tayeh zit vast op beschuldiging van moord en brandstichting nadat het lichaam van advocaat Doug Lewis vorige week werd aangetroffen, meldt The Guardian. Tayeh zou de werkplek van het slachtoffer vervolgens met benzine overgoten hebben. Het advocatenkantoor in het plaatsje Lawrenceville ging in lichterlaaie op, maar de politie wist nog wel het lichaam van Lewis te identificeren.

De verdachte werd met brandwonden in de buurt van het gebouw door een oplettende getuige aangetroffen. Hij werd meteen gearresteerd en had een gebruikte revolver bij zich. De man zou deze week zijn ex-vrouw in de rechtszaal ontmoeten. Een woordvoerder van de politie spreekt van een ’brutale’ actie die „een beetje uit de lucht komt vallen.”

„Doug was een keurige heer”, zegt een collega-advocaat van Lewis tegen het lokale KENS. „Ik heb hem nooit zijn stem horen verheffen, ik heb hem nooit zijn geduld zien verliezen. Ik heb hem nooit iemand anders zien behandelen dan met respect.” Hij laat een vrouw en kinderen na.

’Aardige man’

Een buurman van de moordverdachte is hoogst verbaasd over het nieuws. Volgens hem was Tayeh, die niet op borgtocht vrijgelaten mag worden, „een heel relaxte, heel kalme, gepensioneerde ingenieur uit Illinois, zo aardig als hij maar kon zijn.”