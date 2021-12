Premium Het beste van De Telegraaf

Vuurwerk zwaar geschut: ’Dit is onvergelijkbaar met vroeger’

Rikus Woortmeijer toont het resultaat van een ontploffende Cobra. Ⓒ Rias Immink

Riel - Met Oud en Nieuw voor de deur nemen de zorgen over het illegale vuurwerk toe. Want dat wordt steeds groter en zwaarder, signaleren de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Op een vuurwerkdag toonden de organisaties de vernietigende kracht van het spul dat steeds vaker door kinderen en jongvolwassenen ingeslagen wordt. „Als dit in je hand ontploft, ben je dood.”