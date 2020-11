Katholieke Biden krijgt zegen van de paus

Biden vertelde de paus dat hij wilde samenwerken aan zaken als de zorg voor de armen, het aanpakken van de klimaatverandering en het verwelkomen van immigranten en vluchtelingen.

Biden is pas de tweede verkozen katholiek voor het Amerikaanse presidentschap, na John F. Kennedy in 1960.

Aanvechten uitslag

Op de achtergrond werkt Team Trump overigens nog hard om alsnog een verkiezingszege - via de juridische weg - binnen te halen. Amerikaanse experts achten die kans klein. Er zijn wel aanwijzingen voor mogelijke stemfraude, maar of dat zo omvangrijk is dat het de uitslag in doorslaggevende staten als Pennsylvania zal veranderen, is nog maar de vraag.