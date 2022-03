China plaatst stad met 9 miljoen inwoners in lockdown

In Shenyang zijn veel fabrieken, onder meer van automaker BMW. De 17,5 miljoen inwoners van de stad Shenzhen, vanwege banden met techbedrijven ook wel de Chinese Silicon Valley genoemd, hebben net een lockdown van een week achter de rug. President Xi Jinping wil de impact van de pandemie op de economie te beperken, terwijl er wordt vastgehouden aan het strenge zero-Covid-beleid.

Dinsdag werd in China melding gedaan van 4770 nieuwe besmettingen, met name in de provincie Jilin. Aangrenzend ligt de provincie Liaoning, waar Shenyang de hoofdstad van is. Afgelopen week werd bekend dat in China voor het eerst in ruim een jaar weer mensen waren overleden aan Covid-19.