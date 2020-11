Stichting ontvangt tientallen schadeclaims schietpartij winkelcentrum Alphen

De stichting werd in april dit jaar formeel opgericht en kon na de zomer volop aan de slag, aldus Van der Kolk. Via een expertisebureau, Andriessen Expertise, kunnen mensen bij de stichting claims indienen.

Daarvoor is een toestemmingsverklaring nodig, aangezien medische stukken moeten worden gedeeld, vertelt Van der Kolk. Hij vermoedt dat het feit dat er nog niet meer dossiers bij de stichting binnen zijn, komt door het ontbreken van die toestemming. „Het is al heel lang geleden, ik kan me voorstellen dat mensen nu pas serieus zien dat er ergens een loket is waar ze naartoe kunnen en dat er voor de mensen nu een opening ontstaat”, aldus Van der Kolk.

Van drie tot vijf claims die al wel binnen zijn, bevindt de afhandeling zich in de eindfase en is een bedrag toegekend, zegt Van der Kolk. Het gaat hierbij om bedragen variërend van 10.000 euro tot 130.000 euro of 140.000 euro.

Opgelopen schade

Mensen die zich kunnen melden, zijn bijvoorbeeld nabestaanden van overledenen, mensen die zelf gewond zijn geraakt, psychisch schade hebben opgelopen en winkeliers met schade, geeft Van der Kolk aan. Op basis van bekende gegevens zijn ongeveer 140 mensen in kaart die schade zouden kunnen verhalen, geeft de secretaris aan. „Maar als blijkt dat het er bijvoorbeeld 170 zijn, dan behandelen we 170 dossiers.”

Hoelang de afhandeling exact duurt, is onduidelijk. „De ervaring leert in vergelijkbare zaken, dat het merendeel binnen anderhalf tot twee jaar kan worden afgerond. Hopelijk kunnen we die vuistregel hier ook hanteren. Maar van sommige is de nasleep zo ernstig dat het langer duurt.”

Bloedbad

Op 9 april 2011 schoot de 24-jarige Alphenaar Tristan van der V. in het winkelcentrum zes mensen dood, tientallen anderen raakten gewond. Vervolgens sloeg hij de hand aan zichzelf. Na het bloedbad rees de vraag hoe deze man een wapenvergunning kon hebben. Bekend was dat hij psychische problemen en suïcidale neigingen had. Na een lang juridisch getouwtrek bepaalde de Hoge Raad in september vorig jaar dat de politie aansprakelijk en schadeplichtig is voor de schade die Van der V. met zijn vuurwapengebruik heeft veroorzaakt.