Weer problemen met Boeing 737 MAX in VS

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA stelt een onderzoek in naar het incident. Het probleem had te maken met een oliedrukmeter en zou dus losstaan van de reden dat het type bijna twee jaar om veiligheidsredenen aan de grond moest blijven.

Het toestel was vertrokken uit Miami in Florida en landde uiteindelijk veilig in Newark in de staat New Jersey.

De 737 MAX stond sinds voorjaar 2019 wereldwijd aan de grond na twee fatale ongelukken binnen enkele maanden. Een veiligheidssysteem duwde de neus van het toestel naar beneden, ook als dat niet nodig was. De crashes in Indonesië en Ethiopië eisten honderden levens.

In Europa kreeg de 737 MAX in januari weer toestemming om te vliegen. De Verenigde Staten en Brazilië schrapten het vliegverbod in november vorig jaar.