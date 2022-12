Fietser overleden na aanrijding met auto in Dordrecht

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Fotopersburo Busink

DORDRECHT - Een fietser is donderdagochtend overleden door een aanrijding met een auto op de Oranjelaan in Dordrecht rond 07.30 uur. De automobilist is aangehouden en wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop, meldt de politie. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.