Jaren cel na schietpartij met kalasjnikov op woning in Amsterdamse Vechtstraat

In de woning waren op dat moment een vrouw, haar zoon en een vriend aanwezig. De zoon raakte lichtgewond, zijn vriend en moeder bleven ongedeerd. Ze hebben verklaard dat ze geen idee hebben waarom ze onder vuur werden genomen. Het had veel erger kunnen aflopen, vindt de rechtbank.

Damian L. (22) kreeg de hoogste straf opgelegd van vier jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. „Verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag door met een automatisch vuurwapen op een woning te schieten waar zich personen bevonden. De kogels van het automatische vuurwapen zijn dwars door de woning gegaan tot de tuin aan toe”, schrijft de rechtbank in het vonnis. „Het schieten met een automatisch vuurwapen op een woning midden in de stad roept niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij de buurtbewoners gevoelens van angst, onveiligheid en afschuw op.”

Het OM had een celstraf van tien jaar geëist tegen L., maar de rechtbank is van oordeel dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om te kunnen spreken van een moordpoging, een vooropgezet plan om iemand van het leven te beroven.

Jeugdstraf

De rechtbank kan niet vaststellen wie op de woning heeft geschoten, wel dat L. samen met Amier S. (21) tijdens het schietincident in de Vechtstraat aanwezig was. S. was tijdens het misdrijf 19 jaar oud. De rechtbank veroordeelt hem op basis van het jeugdstrafrecht. Hij krijgt achttien maanden jeugddetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Het OM had tien jaar cel geëist op basis van het volwassenenstrafrecht.

Medeverdachte Denver B. (21), tegen wie acht jaar cel was geëist, is vrijgesproken. Hij was de chauffeur van de hoofdverdachten en had volgens de rechtbank geen weet van het wapen in de tas achterin de auto. De rechtbank heeft niet kunnen vaststellen dat hij wist dat er geschoten zou worden op de woning.