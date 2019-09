Lammers droomt van camping naast Circuit Zandvoort

Spa - Als de verkeerschaos rond het circuit van Spa-Franchorchamps een voorbode is voor de Nederlandse grand prix, kan Zandvoort zich voorbereiden op een gekkenhuis. Want de circuits hebben één ding gemeen: de logistieke nachtmerrie om ruim honderdduizend racefans van en naar het circuit te krijgen. Dutch Grand Prix-directeur Jan Lammers droomt alvast hardop van een camping direct bij circuit Zandvoort. „Er is van alles mogelijk.”