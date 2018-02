Defensie erkent misbruik op militaire school

Het onderzoek volgde op berichtgeving van de Volkskrant waarin ex-militair Ronald Vreeburg zei dat hij in 1982 als zeventienjarige door vijf andere soldaten is misbruikt op de school in het Limburgse Weert.

Vreeburg vertelde ook dat hij melding deed van het misbruik bij de pelotonsleiding, maar niet serieus werd genomen. Toen hij in 2015 met de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht over de zaak sprak, kreeg hij te horen dat de zaak was verjaard.

Staatssecretaris Barbara Visser laat vrijdag de Kamer in een brief weten dat 35 jaar na dato niet meer met zekerheid vast te stellen is of er in 1982 melding is gemaakt bij de pelotonsleiding van het slachtoffer. Vanwege de verjaring is het niet meer mogelijk maatregelen te nemen tegen de betrokkenen, anders dan hen er mondeling en schriftelijk op aan te spreken. Ze vindt het incident „volstrekt onacceptabel.”

Visser, die zelf in de brief de naam van het slachtoffer niet noemt, stelt dat volgens protocol is gehandeld bij zijn meldingen in 2015. Toch had Defensie de ex-militair beter moeten ondersteunen, schrijft ze. Daarom laat ze onderzoeken of de protocollen moeten worden verbeterd en wordt de zaak gebruikt bij de training van nieuwe militairen. Het slachtoffer krijgt zorg aangeboden.

Veel respect

De staatssecretaris geeft aan veel respect te hebben voor de oud-medewerker. „Ondanks alle hindernissen die hij heeft ondervonden bij het aankaarten van dit incident, heeft hij doorgezet. Hij kan en wil daarmee een voorbeeld zijn voor andere (oud-)defensiemedewerkers die te maken hebben gehad met ontoelaatbaar gedrag om ook melding te maken.”

Het onderzoek was in handen van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie.