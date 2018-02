Trump erkent Russische inmenging vóór 2016

Maar zijn verkiezingscampagne is nergens de fout in gegaan, zegt Trump in een bericht op Twitter, nadat speciaal aanklager Robert Mueller dertien Russen had aangeklaagd voor inmenging in de verkiezingen.

„Rusland begon zijn anti-Amerikaanse campagne in 2014, lang voordat ik aankondigde in de race te zijn voor de presidentsverkiezing. De resultaten van de verkiezing werden niet beïnvloed. De Trump-campagne deed niets verkeerd - geen heimelijke afspraken !” zei Trump in een tweet.

Trump, die op de hoogte was gesteld van de tenlastelegging, was „blij om te zien dat het onderzoek van de speciale aanklager verder aangeeft, dat er geen samenspanning was tussen de Trump-campagne en Rusland en dat de uitslag van de verkiezing niet werd veranderd of beïnvloed”, zei het Witte Huis in een verklaring.

’Valse beschuldigingen’

„Het wordt tijd dat we de bizarre partizanenaanvallen, wilde en valse beschuldigingen en vergezochte theorieën stoppen, die alleen maar dienen om de agenda’s van slechte actoren, zoals Rusland, te dienen en niets doen om de principes van onze instellingen te beschermen”, voegde Trump toe.