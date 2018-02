Jessica en Marloes lijken tweelingzussen... Maar zijn dat niet!

Jessica: "We kwamen elkaar tegen in een Facebookgroep voor fotografen. Het viel ons op dat we op elkaar leken, maar hadden daar vóór onze ontmoeting niet zoveel aandacht aan geschonken. Wel was het raar dat ik bij een foto van Marloes dacht: 'Huh, maar die broek had ik toch helemaal niet aan vandaag?"

Verwarrend

Naast eenzelfde uiterlijk, hebben de twee ook flink wat gemeenschappelijke interesses. Ze worden dan ook regelmatig door elkaar gehaald. Zelfs hun familie ziet het verschil niet altijd. Marloes: "Jessica maakte een foto met haar gezin. Mijn moeder vroeg waarom ik met een vreemde man en kind op de foto stond. Dus zelfs mijn moeder haalt ons door elkaar!"

