’Ik vertel iedereen dat ik 50-plus ben en een baan zoek’

„Zeventien jaar lang werkte ik bij een van de grootste accountantskantoren in het land. In 2013 kwam er een grote reorganisatie. Dat was geen verrassing: al maanden gonsde het van de geruchten. De eerste ronde overleefde ik nog, maar ik voelde dat ik er in ronde twee uit zou vliegen. En dat gebeurde. Ik was niet extreem verdrietig, maar het was natuurlijk wel zuur dat ik na al die jaren keihard werken op straat stond.”

In tranen

„Ik raakte in paniek: wat als ik geen baan meer zou vinden? Mijn man René is installateur, ik was kostwinner. Opeens viel mijn inkomen weg. In paniek ben ik keihard gaan solliciteren en heb bij het UWV tranen met tuiten gehuild, omdat ik het even niet meer wist. Maar uiteindelijk ben ik opgekrabbeld. Ik los het liefst zelf mijn problemen op zonder de vuile was buiten te hangen, maar dat werkt dus niet.”

