Verdachte tijdens politieverhoor: ’Moord Milica schuld van geest’

Milica van Doorn en verdachte Hüseyin A. (r.) Ⓒ Politie Zaanstreek-Waterland

Het lijkt erop dat de nabestaanden van de in 1992 verkrachte en vermoorde Milica van Doorn uit Zaandam geen antwoord krijgen op vragen die hen al een ruim een kwart eeuw in de greep houden. De in december opgepakte moordverdachte Hüseyin A. (47) zegt dat hij destijds door een geest werd gegijzeld. ’Ik voel me niet schuldig’, zo liet de Zaandammer in december optekenen bij de recherche.