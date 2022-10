Chinese spionnen opgepakt in VS

De twee Chinese agenten probeerden met 61.000 dollar aan Bitcoins informatie los te peuteren bij een Amerikaanse ambtenaar. De twee mannen wilden informatie over getuigen, bewijs en potentiële nieuwe aanklachten in de zaak. Wat de Chinese agenten niet wisten is dat de ambtenaar in werkelijkheid als dubbelagent voor de FBI werkte.

Garland noemde de naam van Huawei niet, maar uit details uit de zaak is af te leiden dat het inderdaad om de Chinese tech-gigant gaat. Er lopen op dit moment verschillende onderzoeken naar het bedrijf vanwege onder meer bankfraude en bedrijfsspionage.

Garland kondigde ook twee andere zaken tegen Chinese agenten aan. In New Jersey worden drie personen verdacht van spionage. De agenten zouden zich hebben voorgedaan als leden van een denktank maar ondertussen onder meer Amerikaanse techniek hebben proberen te kopen en demonstraties tegen China hebben tegengewerkt.

In een zaak in New Jersey worden meerdere personen verdacht van jarenlange intimidatie en bedreigingen om zo een Chinese Amerikaan te dwingen terug te keren naar China.