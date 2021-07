Invalidenwagentje belandt op A20 bij Vlaardingen

Video

Dries weg bij Veronica: ‘Dit had je kunnen weten Wilfred!’

Dries Roelvink is niet langer columnist in het programma van Wilfred Genee op Radio Veronica. De zanger onthult de opvallende reden in een interview met De Telegraaf en Wilfred reageert ook. Ook vertelt Dries alles over zijn Songfestivalinzending.