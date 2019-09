Woede om bikini-steun Bahama’s

Op sociale media betuigen veel toeristen hun steun aan de slachtoffers door foto’s van zichzelf op de Bahama’s te posten.

Op de steunbetuigingen is veel kritiek. Niet zelden gaat het om schaamteloze bikini-kiekjes die vooral tot doel lijken te hebben om het indrukwekkende zomerlichaam nog eens te showen.

„Ik was daar recent en leef mee met alle mensen op de Bahama’s”, schrijft iemand. De vele berichten op sociale media hebben een soortgelijke strekking. „Mijn gedachten en gebeden zijn bij hen”, zegt iemand.

Puur aandachttrekkerij, zo klinkt het, want tussen foto’s van landschappen en oneliners gaat het vooral om beelden van schaars geklede dames. Overigens is een groot deel daarvan model of influencer. Mogelijk zijn er commerciële motieven.

„Een bijzondere manier om je zorgen te uiten. Het lijkt er eerlijk gezegd meer op dat je de hashtag gebruikt voor zelfpromotie”, reageert iemand. „Beschamend” of „walgelijk” noemen anderen het.

Allesverwoestend

Dorian was de zwaarste orkaan ooit gemeten op de Bahama’s. De premier noemt de orkaan „de grootste nationale crisis in de geschiedenis van ons land.” Volgens hem is zestig procent van de huizen in dat gebied verwoest.

Toen de premier vandaag nog over enkele eilandengroepen vloog, zag hij een groep van dertig mensen met gele vlaggen en lakens zwaaien. „Ze probeerden onze aandacht te trekken om zo te kunnen overleven.” Dat was tevergeefs. De betreffende eilanden zijn nog niet bereikbaar.

De Amerikaanse kustwacht heeft met helikopters 47 mensen gered uit verschillende delen van de Bahama’s. Veel van hen waren gewond. Volgens de commandant gaat het redden moeilijk doordat elke helikopter maar drie tot vijf mensen mee kan nemen.

