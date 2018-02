Hoe verzilver je een gouden medaille?

Orlando van den Bosch pionierde met de gouden Gianni Romme als sportmanager.

Achter de nationale polonaise over het olympisch schaatssucces blinkt de keerzijde van de medaille. Hoe verzilver je zoveel eremetaal? Moeilijk, zegt sportmanager Orlando van den Bosch (van o.a. Gianni Romme en Tom Dumoulin). Commercieel gezien is in Pyeongchang sprake van: overdaad schaadt.