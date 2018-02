Amerikaan (59) wil seks met 13-jarige, neemt knuffel mee

Hier stond een politieagent op hem te wachten. Jeffrey Weber had namelijk geen afspraakje gemaakt met een 13-jarige, maar met een agent die zich voordeed als 13-jarige. Hij was in zijn val getrapt door te reageren op een advertentie op Craigslist.

De politie vreest dat dit niet zijn eerste afspraakje was met een minderjarig meisje en heeft daarom zijn foto verspreid zodat mogelijke misbruikslachtoffers zich melden. Op de foto, die hij speciaal maakte voor zijn 13-jarige date, draagt de man een shirt met de tekst: „Mijn vriendin is de coolste, liefste en mooiste vrouw die ik ooit heb gezien. Ze is mijn beste vriendin en mijn leven.”

De 59-jarige Weber werkt als huiswerkbegeleider voor tieners en bezoekt de kinderen thuis in Long Island, New York. Na zijn aanhouding gaf hij toe met het meisje te hebben afgesproken voor de seks. Hij wilde haar ontmaagden en had daarom een handdoek meegenomen. Ook had hij zakdoekjes bij zich ’voor als ze zou huilen’.