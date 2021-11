Emotionele Van Engelshoven zegt ’sorry’ voor Transgenderwet

De oude wet, die van 1985 tot 2014 van kracht was, was bedoeld om mensen hun geslacht te kunnen laten aanpassen in hun geboorteakte. De voorwaarden daarvoor waren dat ze lichamelijk zoveel mogelijk waren aangepast aan het gewenste geslacht, en dat ze blijvend onvruchtbaar waren.

In een ceremonie in de Ridderzaal voor vertegenwoordigers uit de transgendergemeenschap trekt van Engelshoven namens het kabinet het boetekleed aan. „De wetgever wilde iets goeds mogelijk maken”, aldus de zichtbaar geëmotioneerde D66-bewindsvrouw. Maar de overheid stelde sterilisatie als voorwaarde. „Het zou onvoorstelbaar moeten zijn. Er is natuurlijk helemaal niks bevrijdends aan. Het is eerder beklemmend, bekrompen, beangstigend. Een grote schending van je integriteit en je waardigheid.” Door de wet hebben veel mensen gewacht met een geslachtsverandering, stelt Van Engelshoven. „Ze hebben noodgedwongen gewacht met zichzelf zijn.”

Over de compensatieregeling van 5000 euro zegt ze: „Ik weet dat dit de pijn niet wegneemt, niet verzacht. Niets is daartoe in staat. Toch heeft dit moment betekenis. We zien samen dit onrecht onder ogen.”

Van Engelshoven wil zich ook hard maken voor het schrappen van dergelijke wetten in andere landen. „Weet dat ik er alles aan doe om ervoor te zorgen dat alles wat vandaag in de Ridderzaal gebeurt heel veel landgenoten bereikt en tot ver buiten onze landsgrenzen wordt opgemerkt. Zodat ook in andere landen vergelijkbare wetten kunnen worden aangepast.”