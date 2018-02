Schiphol vreest weer lange rijen in zomer

De afzwaaiende topman Jos Nijhuis waarschuwt voor grote drukte. „Reizigers moeten in pieken rekening houden met langere wachttijden.” Reisbureaus en vliegmaatschappijen vrezen nog meer vertragingen.

Er is volgens Nijhuis net als in 2017 gebrek aan mankracht, met name van de grensbewakers op de luchthaven. „Het tekort aan marechaussees is niet eerder dan volgend jaar opgelost. Dat wordt heel spannend deze zomer. Wij zetten alle securitydoorgangen open”, zegt hij tegen De Telegraaf.

