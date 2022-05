Fysiotherapeut Assen verdacht van verkrachting en aanranding cliënten

Buitenland

Amerikaans Hooggerechtshof: nog geen definitief standpunt abortus

Het uitgelekte ontwerpadvies over abortus van het Amerikaanse Hooggerechtshof is authentiek, maar geen definitief standpunt. Dat benadrukt de opperrechter van het hof, John Roberts, over het nu in media verschenen standpunt uit februari om het recht op abortus af te schaffen.