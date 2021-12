Kinderhartcentra perplex over sluiting: ’Dit riekt naar een vorm van willekeur’

Premium Binnenland

Filipijnse ic-verpleegkundigen naar Nederland? ’Tijdens een crisis moet je anders besturen’

Er moet een nationaal plan komen om de Nederlandse ic-capaciteit structureel uit te breiden. Daarvoor pleit NWO-voorzitter Marcel Levi. Volgens Levi is het de hoogste tijd voor actie nu ons land op dat vlak nog altijd slecht scoort in Europa en we mede daardoor inmiddels alweer in een harde lockdown...