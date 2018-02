’Moord Milica schuld van geest’

De in december opgepakte moordverdachte Hüseyin A. (47) zegt dat hij destijds door een geest werd gegijzeld. ’Ik voel me niet schuldig’, zo liet de Zaandammer in december optekenen bij de recherche.

De zingende, Turks uitziende man op een fiets. Al snel nadat de 19-jarige scholiere in 1992 na een feestje op brute wijze was verkracht en doodgestoken, richtte de politie het zoeklicht op deze persoon die door getuigen op die zevende juni was gezien. De fietser peddelde toen richting de kerk aan de Veldbloemenweg, waar de dag erna het lichaam van Milica in een vijver werd gevonden.

In bijna alle opsporingsberichtgeving over de moord op Milica kwam ’de man op de fiets’ langs. Maar nooit werd hij gevonden. Dat mysterie lijkt nu eindelijk te zijn opgelost. ’Ik was dronken op de fiets. Toen kwam ik haar tegen. Vlakbij het station bij die kerk’, vertelt A. op 10 december op het politiebureau in Haarlem aan een verhoorkoppel van de politie, zo blijkt uit stukken waar De Telegraaf de hand op heeft weten te leggen.