Mexico weer getroffen door zware aardbeving

Het ministerie liet via Twitter weten dat de twee overleden slachtoffers zich op de grond bevonden toen de helikopter crashte. Minister Alfonso Navarrete zei tegen televisiezender Televisa dat de gouverneur en hijzelf geen ernstige verwondingen opliepen. Hij vertelde dat het ongeval gebeurde toen de helikopter probeerde te landen.

De bewindslieden zaten in het toestel voor een inspectie in het door de aardbeving getroffen gebied. Door die beving met een kracht van 7,2 kwamen in Mexico ongeveer een miljoen huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. Volgens de eerste berichten liepen tientallen gebouwen schade op.

Aardbevingsalarm

Het natuurgeweld deed gebouwen in hoofdstad Mexico-Stad ongeveer een minuut lang op hun grondvesten schudden, zeggen getuigen. Het aardbevingsalarm in de hoofdstad ging volgens de burgemeester 72 seconden voor de beving af. Mensen verzamelden zich vervolgens op straat.

„Ik liet mijn telefoon en alle andere spullen achter”, zei een 66-jarige vrouw, die lag te slapen in een appartement op de begane grond toen het seismisch alarm klonk. „Ik nam alleen mijn schoenen en de baby mee.”

Door de aardschokken liepen zo’n vijftig woningen, een kerk en een overheidsgebouw schade op in Jamiltepec, een gemeente in de staat Oaxaca. De autoriteiten evacueerden patiënten uit twee ziekenhuizen in het gebied. Ook brak brand uit bij een lokale snelweg, waar twee hoogspanningskabels elkaar raakten.

De autoriteiten hebben nog geen melding gemaakt van slachtoffers. Door een beving met een kracht van 7,1 vielen in september vorig jaar honderden doden in het land.